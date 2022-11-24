ارتفاعات جديدة سجلتها أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم مع حالة الركود التي تسيطر على الأسواق.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 24-11-2022

أسعار الحديد

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه 19650 جنيه.

سعر حديد المصريين 19550 جنيه 19550 جنيه.

سعر الحديد من بشاي 19600 جنيه 19600 جنيه.

سعر الحديد من العتال 19550 جنيه 19550 جنيه.

سعر حديد عطية 19000 جنيه 19000 جنيه.

سعر الحديد من سرحان 19000 جنيه 19000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه 19550 جنيه.

سعر حديد الكومي 19000 جنيه 19000 جنيه.

سعر حديد المعادي 19000 جنيه 19000 جنيه.

سعر حديد العشري 19300 جنيه 19300 جنيه

سعر الاسمنت

سعر اسمنت المسلح 1635 جنيه 1640 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1600 جنيه 1600 جنيه.

سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه 1635 جنيه .

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه.

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه 1610 جنيه

سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه 1640 جنيه.

سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه 1720 جنيه.

سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه 1560 جنيه.

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه 2600 جنيه.

سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه 2550 جنيه.

سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه 2500 جنيه.

سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه 2550 جنيه.

سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه 2550 جنيه