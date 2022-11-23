الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير: استقرار في سعر الذهب وتراجع النفط عالميا خلال أسبوعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تقارير دولية، أن  أسعار الذهب أوقفت سلسلة مكاسبها التي استمرت على مدار أسبوعين، لتتراجع بنسبة 1.16% وتستقر عند 1750.68 دولارًا للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر جميع خسائره الأسبوعية خلال النصف الثاني من الأسبوع، بعد أن أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على استبعاد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 8.50% لتستقر عند 87.62 دولارًا للبرميل، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل شهر أغسطس. وجاءت أولى الخسائر على خلفية الأنباء التي تفيد بخفض منظمة أوبك + توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022، حيث خفضت المجموعة توقعات الطلب بمقدار 100,000 برميل يوميًا على غير التوقعات السابقة. 

وفي تقريرها، أشارت منظمة أوبك + أن هذه المراجعة بالخفض جاءت بسبب "حالة عدم اليقين الكبيرة وسط تحديات متزايدة في الربع الرابع من عام 2022". 

وعلاوة على ذلك، تراجعت المخاوف بشأن تصعيد الحرب الأوكرانية والتي قد تؤدي إلى المزيد من القيود على سلاسل توريد النفط العالمي، وذلك بعد أن أشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبايدن يوم الأربعاء إن الصاروخ الذي قتل اثنين من المواطنين في بولندا أطلقته أسلحة دفاعية أوكرانية. 

كما ساهمت نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية في تراجع أكبر لأسعار النفط من خلال اتجاه الأسواق نحو تسعير ضغوط متزايدة على الطلب. 

وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغير يذكر لأسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي أظهر تراجع في المخزون النفط الاستراتيجي، حيث انخفضت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر لتصل إلى 435.4 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات التي جاءت عن نتيجة استطلاع أجرته وكالة رويترز بهبوط قدره 440 ألف برميل فقط.

استراتيجي الاحتياطي الفيدرالي أكبر انخفاض اسعار النفط أسعار الذهب السياسة النقدية الطلب العالمي على النفط

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وائل لطفي

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