«فاو»: أسعار الأرز سجلت نحو 110.9 نقطة خلال سبتمبر الماضى

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن معدل مؤشر المنظمة لعموم أسعار الأرز سجلت نحو 110.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مرتفعًا بذلك بنسبة 2.2% عن قيمته المسجلة خلال أغسطس وبنسبة 12.3% عن قيمته المسجلة قبل عام.

وأضافت المنظمة أن أسعار تصدير أرز انديكا تحسنت لدى معظم الموردين الآسيويين، لاسيما إثر فرض الحكومة الهندية بتاريخ 9 سبتمبر 2022 حظرًا على تصدير الأرز المكسور، وفرض ضريبة تصدير بنسبة 20% على الأرز غير المعامل بالبخار والأرز غير المقشور باستثناء صنف بسمتي، وكذلك الأرز المقشور ونصف المطحون والمطحون كلياً.

ولعل التغيرات التي شهدتها سياسة الهند حيال التصدي غذت مساعي الجهات الشرائية إلى إيجاد موردين بديلين لسد احتياجاتهم من الواردات، إلا أن ضعف الطلب بصورة عامة وتراجع قيمة العملة مقابل الدولار حد من ارتفاع الأسعار لا سيما في تايلند وفيتنام، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد ادى تراجع آفاق الإمداد إلى الإبقاء على عروض أسعار التصدير وفق منحى تصاعدي، بينما تسببت الفيضانات الهائلة في باكستان بحالة من الغموض أيضًا.