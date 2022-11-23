الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدانة ثلاثية لتوسيع إيران برنامجها النووى

مفعل نووي إيراني
مفعل نووي إيراني
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أدانت حكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الثلاثاء، الخطوات التي اتخذتها إيران لـ "توسيع برنامجها النووي".
وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الثلاثة ونشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أن "حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدين الخطوات الأخيرة لإيران، كما أكدت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتوسيع برنامجها النووي".
وأضاف البيان "من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية في (مفاعلي) فوردو ونطنز، متجاوزة الحدود المسموح بها بموجب خطة العملة الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ومن خلال تسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب، اتخذت إيران خطوات كبيرة أخرى في تفريغ خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها".
وتابع البيان: "ومما يبعث على القلق بشكل خاص هو قرار إيران زيادة إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب (HEU) في منشأة تحت الأرض في محطة فوردو لتخصيب الوقود".
وقال إن "الخطوة الإيرانية تمثل تحديا للنظام العالمي لعدم الانتشار (النووي). هذه الخطوة، التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار، ليس لها أي مبرر مدني موثوق".
ومضى البيان قائلا إن "الأعمال الإيرانية باتت مثيرة للقلق أكثر منذ توقف إيران عن تنفيذ جميع تدابير الشفافية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، قبل 5 شهور".
واعتبر البيان التصعيد الإيراني الأخير بأنه "غير مقبول"، مضيفا ان "إيران ملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها".
واختتم قائلا "سنواصل التشاور مع شركائنا الدوليين حول أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر".
وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن البلاد بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة في موقع فوردو النووي.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن "إيران أبلغت في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو". 

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