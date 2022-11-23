رئيس وزراء العراق: الاعتداء على أراضينا مرفوض

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الاعتداء على الأراضي العراقية مرفوض وغير مقبول.



وأضاف السوداني، في تصريحات أودرتها قناة السومرية نيوز، مساء الثلاثاء، أن زيارته المثمرة للأردن جاءت للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين والمصالح المشتركة .. مشيرا إلى أن الحكومة أكدت أن العلاقات الخارجية يجب أن تنعكس بشكل ملموس على الواقع الداخلي.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي أنه تم التأكيد خلال الزيارة على استمرار الدور الريادي لبلاده للتوحيد في وجهات النظر بين أطراف المنطقة.