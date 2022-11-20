إيلون ماسك يفكر فى تسريح مزيد من موظفى تويتر يوم الإثنين

أفادت شبكة بلومبيرج بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" يفكر في تسريح مزيد من موظفي الشركة يوم الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن مسئول الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عن أنه على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مراجعة مسألة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر".

وقال كيربي، في تصريحات صحفية: "لن أتحدث عن هذا الأمر.. فهو يتوقف على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فيما إذا سيكون هناك أي تحقيقات".

وأشار المسئول الأمريكي إلى إحالة القضية إلى اللجنة المختصة، موضحًا أنها ليست من اختصاص البيت الأبيض.

وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن البيت الأبيض كان يبحث ما إذا كان ينبغي التدقيق في معاملات ماسك، للتأكد من امتثالها لمعايير الأمن القومي.

يأتي ذلك بعدما أخبرت منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي موظفيها بإغلاق جميع مكاتب الشركة مؤقتًا، على أن تفتح الشركة أبوابها يوم الإثنين 21 نوفمبر.



