السبت 19 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الصاروخ الذى سقط فى بولندا أوكرانى

الصاروخ الذى سقط
الصاروخ الذى سقط فى بولندا
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الصاروخ الذي سقط في بولندا "أوكراني"، مشيرة إلى أن واشنطن ووارسو تواصلتا مع كييف لتوضيح حيثيات الحادث.

 

وقالت المتحدثة إن مسؤولين أمريكيين وبولنديين تواصلوا مع أوكرانيا لتوضيح الحقائق".

 

وأضافت: "لقد تحدثنا علنا عن حقيقة أن المعلومات التي تلقيناها تؤكد التقييم الأولي للرئيس (البولندي أندريه) دودا بأن هذا (الانفجار) كان للأسف نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني في بولندا".

 

وكانت وسائل إعلام بولندية قد نشرت في مساء يوم 15 نوفمبر، معلومات تتحدث عن سقوط صاروخين على أراضي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكراني

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