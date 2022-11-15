بالتزامن مع اقتراب موعد بدء كأس العالم 2022 يبدأ عشاق كرة القدم العالمية بضبط تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2022، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر هذا العام.

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة عدد من المباريات على قناة بين سبورت المفتوحة bein sport ضمن بطولة كأس العالم 2022، حيث ستتم إذاعة 17 مباراة في دور المجموعات، وخمس مباريات في دور 16، بجانب ثلاث مباريات في الدور ربع النهائي ومباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

تردد بين سبورت المفتوحة 1 HD

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة 2 HD

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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كيفية ضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

ادخل على القائمة الرئيسية MENU من الريموت الخاص.

تظهر قائمة جديدة على الشاشة، قم باختيار الإعدادات.

اختر الضبط الهوائي من القائمة المتاحة أمامك.

تظهر قائمة تضم أقمارا صناعية متعددة، قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات.

الضغط على البحث من الاختيارات من ريموت الكنترول.

يتم البحث عن القنوات وتحويلها بشكل كلي وتلقائي دون الحاجة إلى إدخال القنوات واحدة تلو الأخرى.

يستمر التحميل لمدة دقائق معدودة، وعقب ذاك يظهر لك اكتمال البحث بشكل كامل.

يمكنك التصفح بين القنوات وترتيبها بالشكل المناسب لك باستخدام الريموت.

جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت مصر

قطر- الإكوادور

الأحد 20 نوفمبر 2022، 18:00 مصر

الولايات المتحدة- ويلز

الإثنين 21 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

فرنسا- أستراليا

الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

بلجيكا- كندا

الأربعاء 23 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

البرازيل- صربيا

الخميس 24 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

إنجلترا- الولايات المتحدة

الجمعة 25 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

فرنسا- الدنمارك

السبت 26 نوفمبر 2022، 18:00 مصر

الأرجنتين- المكسيك

السبت 26 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

بلجيكا- المغرب

الأحد 27 نوفمبر 2022، 15:00 مصر

إسبانيا- ألمانيا

الأحد 27 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

البرتغال- أوروجواي

الإثنين 28 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

ويلز- إنجلترا

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

تونس- فرنسا

الأربعاء 30 نوفمبر 2022، 17:00 مصر

بولندا- الأرجنتين

الأربعاء 30 نوفمبر 2022، 21:00 مصر

اليابان- إسبانيا

الخميس 1 ديسمبر 2022، 21:00 مصر

كوستاريكا- ألمانيا

الخميس 1 ديسمبر 2022، 21:00 مصر

الكاميرون- البرازيل

الجمعة 2 ديسمبر 2022، 21:00 مصر