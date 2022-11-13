الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023

امتحانات
امتحانات
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حددت وزارتي التربية والتعليم  والتعليم العالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، والذي من المقرر أن يبدأ في توقيتات مختلفة لطلاب النقل عن طلاب الشهادة الإعدادية الذين بدأوا خلال هذه الفترة في كتابة استمارة الامتحانات الإلكترونية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب في المدارس والجامعات.

موعد امتحانات الترم الأول بالمدارس 2023

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول للطلاب في سنوات النقل  يوم السبت الموافق 5 يناير 2023 وتنتهي في  يوم 28 من نفس الشهر لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية مراحل النقل في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (العربي واللغات).

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023|موعد امتحانات الثانوية العامة

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وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول يوم 25 يناير القادم وتستمر لمدة أسبوع .

وانطلق الفصل الدراسي الأول، في بداية من أكتوبر الماضي ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى 5 يناير 2023، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 28 يناير، وتستمر حتى 9 فبراير 2023 بمعدل 15 يوما.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبل بداية العام الدراسي الخريطة الزمنية للعام الدراسي محددة موعد بداية العام وموعد امتحانات الفصلين الأول والثاني وموعد إجازة منتصف العام والإجازة الأخيرة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2023

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية موعد امتحانات  الفصل الدراسي الأول بالجامعات لتبدأ من 26 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة أسبوعين للامتحانات العملية في الكليات العملية ، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول في الكليات النظرية 14 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حتي مطلع شهر فبراير حسب كل كلية على أن تبدأ اجازة نصف السنة من 26 يناير وحتي 11 فبراير 2023.

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استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد الامتحانات

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي تبدأ الدراسة في  الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، ويستمر 17 أسبوعًا، وينتهى فى 26 مايو 2023 على أن تبدأ  امتحانات الفصل الدراسى الثاني في  شهر مايو 2023  والأول من شهر يونيو 2023 وتستمر حتى  30 من يونيو 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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