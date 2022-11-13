استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد الامتحانات

يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة استمارة امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال هذه الفترة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص رابط خاص لكتابة استمارة 3 إعدادي في كل المدارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب لمديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات لتوجيه طلاب الصف الثالث الإعدادي لكتابة استمارة الامتحانات الكترونيًا، وتعرض الدستور رابط استمارة 3 إعدادي وكيفية كتابتها خطوة بخطوة.

رابط استمارة 3 إعدادي

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط لطلاب الصف الثالث الإعدادي لكتابة استمارة الامتحانات من خلال هذا الرابط moe-register.emis.gov.eg ، ويتيح الرابط تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات

الصف الثالث الإعدادى، ولكى يتمكن الطلاب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لدي الطالب البريد الإلكترونى المدرسي الخاص به، وإذ لم يكن لديه بريده الإلكترونى ، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي كتابة الاستمارة عبر الرابط السابق، كتابة اسم الطالب كاملًا ومطابقًا لشهادة الميلاد بجميع أجزاء استمارة الصف الثالث الإعدادي دون أي تعديلات في الخط، وبعد ذلك يجب طباعة استمارة 3 إعدادي الإلكترونية بالألوان حتي تكون صورة الطالب واضحة.

ويجب على طالب الشهادة الإعدادية إحضار صورتين واضحتين لـ شهادة ميلاد الطالب (الرقم القومي)، على أن تكون كل صورة مدونًا عليها اسم الطالب رباعيًا بالكمبيوتر.

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استمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مكونات استمارة الشهادة الإعدادية 2022 المكونة من 4 ورقات وهي الورقة الأولى تضم بطاقة تحقيق الشخصية وإخطار الطالب برقم الجلوس، وبطاقة الإحصاء، الورقة الثانية هي الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022، والورقة الثالثة هي بيانات عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام 2022/2023، والورقة الأخيرة عبارة عن تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته فئة جنيه واحد.

ويجب على كل طالب الشهادة الإعدادية أن يحرر بياناته بخط اليد عند تسجيل الاستمارة في الفراغات الموجودة بالأوراق الأربع السابقة على أن تكون تحت إشراف اللجنة المكلفة بإعدادها.