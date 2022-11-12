السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 2728 حكمًا قضائيًا متنوعًا فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قطع سلاح أبيض ونارى، وضبط (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8) متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ (2728) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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