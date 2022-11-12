السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

مواد البناء
مواد البناء
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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-11-2022 ثباتًا متواصلًا على مدار الأسبوع في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة في مواد البناء بعد صعود سعر الدولار أمام الجنيه، ما تسبَّب في زيادة مدخلات الإنتاج على جميع المصانع، بالتزامن مع حالة الركود.

أسعار الأسمنت في مصر 

وفي الأسابيع الأخيرة شهد طن الأسمنت ارتفاعًا في مصر 50 – 100 جنيه للطن، ليتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك. 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-11-2022

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 8-11-2022

أسعار الحديد في مصر 

وتقدم «الدستور» في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 12-11-2022:

سعر حديد عز اليوم السبت 12-11-2022:

سجلت الشركة الأعلى إنتاجية في مصر وهي مصنع حديد عز، ثباتًا ملحوظًا لتبلغ نحو 19650 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم السبت 12-11-2022:

واستقر، اليوم، سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين السبت 12-11-2022:

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك. 

سعر حديد بشاي للصلب السبت 12-11-2022:

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتًا متواصلًا، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر. 

سعر حديد الجارحي اليوم السبت 12-11-2022:

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يُعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب السبت 12-11-2022:

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب السبت 12-11-2022:

فيما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع. 

سعر حديد العشري السبت 12-11-2022:

أسعار الحديد اليوم السبت لدى حديد العشري للصلب سجلت ثباتًا جديدًا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر السبت 12-11-2022:

وسجلت إن أسعار الأسمنت اليوم سجلت ثباتًا ملحوظًا ومتتاليًا على مدار الأسبوع، ليتراوح سعر الطن بين 1550 و1700 جنيه للمستهلك.

وفي إطار متصل، سعر الأسمنت لدى مصنع العربية المسلح سجل 1590 جنيهًا، واستقر سعر طن أسمنت الشركة العربية “النصر” استقرارًا عند 1555 جنيهًا، وسجل أسمنت الممتاز الأعلى في مصر بواقع 1650 جنيهًا للطن.

واستقر أيضًا سعر طن أسمنت وادي النيل عند 1550 جنيهًا، فيما بلغ طن أسمنت طرة وحلوان 1590 جنيهًا، ولم يشهد سعر طن أسمنت السويدى أي تغير ليبلغ 1640 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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