مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-11-2022

استقرت أسعار مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وكانت شركات الحديد والأسمنت قد اتجهت مع بداية الشهر الجاري إلى رفع سعر الحديد والأسمنت مع قرارات البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى رفع سعر الدولار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 11-11-2022

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

المنتج أقل سعر أعلى سعر سعر طن حديد عز 19,650 جنيه 19,650 جنيه سعر طن حديد بشاى 19,600 جنيه 19,600 جنيه سعر طن حديد العتال 19,550 جنيه 19,550 جنيه سعر طن حديد عطية 19,000 جنيها 19,000 جنيها سعر طن حديد سرحان 19,000 جنيها 19,000 جنيها سعر طن حديد المراكبى 19,550 جنيه 19,550 جنيه سعر طن حديد المصريين 19,550 جنيه 19,550 جنيه سعر طن حديد الكومى 19,000 جنيها 19,000 جنيها سعر طن حديد المعادى 19,000 جنيها 19,000 جنيه سعر طن حديد العشري 19,300 جنيه 19,300 جنيه سعر طن حديد مصر ستيل 19,400 جنيه 19,400 جنيه

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك بالطن