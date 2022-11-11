مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-11-2022
استقرت أسعار مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وكانت شركات الحديد والأسمنت قد اتجهت مع بداية الشهر الجاري إلى رفع سعر الحديد والأسمنت مع قرارات البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى رفع سعر الدولار.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 11-11-2022
سعر طن الحديد اليوم للمستهلك
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سعر طن حديد عز
|19,650 جنيه
|19,650 جنيه
|سعر طن حديد بشاى
|19,600 جنيه
|19,600 جنيه
|سعر طن حديد العتال
|19,550 جنيه
|19,550 جنيه
|سعر طن حديد عطية
|19,000 جنيها
|19,000 جنيها
|سعر طن حديد سرحان
|19,000 جنيها
|19,000 جنيها
|سعر طن حديد المراكبى
|19,550 جنيه
|19,550 جنيه
|سعر طن حديد المصريين
|19,550 جنيه
|19,550 جنيه
|سعر طن حديد الكومى
|19,000 جنيها
|19,000 جنيها
|سعر طن حديد المعادى
|19,000 جنيها
|19,000 جنيه
|سعر طن حديد العشري
|19,300 جنيه
|19,300 جنيه
|سعر طن حديد مصر ستيل
|19,400 جنيه
|19,400 جنيه
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك بالطن
- أسمنت المسلح: من 1,630 جنيه إلى 1,640 جنيه
- أسمنت النصر: من 1,585 جنيه إلى 1,590 جنيه
- أسمنت وادي النيل: من 1,600 جنيه إلى 1,600 جنيه
- أسمنت المخصوص: من 1,590 جنيه إلى 1,590 جنيه
- أسمنت العسكري: من 1,540 جنيه إلى 1,540 جنيه
- أسمنت سيناء: من 1,550 جنيه إلى 1,550 جنيه
- أسمنت حلوان: من 1,620 جنيه إلى 1,620 جنيه
- أسمنت السويدي: من 1,760 جنيه إلى 1,760 جنيه
- أسمنت المسلة: من 1,550 جنيه إلى 1,550 جنيه
- العسكري بني سويف: من 1,530 جنيه إلى 1,530 جنيه
- أسمنت العامرية عادة: من 1,635 جنيه إلى 1,640 جنيه
- أسمنت الممتاز: من 1,620 جنيه إلى 1,630 جنيه
- أسمنت السويس: من 1,650 جنيه إلى 1,650 جنيه
- أسمنت تايتان: من 1,600 جنيه إلى 1,610 جنيه
- أسمنت سيناء: من 1,560 جنيه إلى 1,570 جنيه
- أسمنت أسيوط: من 1,600 جنيه إلى 1,600 جنيه
- أسمنت المهندس: من 1,630 جنيه إلى 1,630 جنيه
- أسمنت النهضة: من 1,520 جنيه إلى 1,520 جنيه