الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-11-2022

مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وكانت شركات الحديد والأسمنت قد اتجهت مع بداية الشهر الجاري إلى رفع سعر الحديد والأسمنت مع قرارات البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف مما أدى إلى رفع سعر الدولار.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 11-11-2022

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك 

المنتجأقل سعرأعلى سعر
سعر طن حديد عز19,650 جنيه19,650 جنيه
سعر طن حديد بشاى19,600 جنيه19,600 جنيه
سعر طن حديد العتال19,550 جنيه19,550 جنيه
سعر طن حديد عطية19,000 جنيها19,000 جنيها
سعر طن حديد سرحان19,000 جنيها19,000 جنيها
سعر طن حديد المراكبى19,550 جنيه19,550 جنيه
سعر طن حديد المصريين19,550 جنيه19,550 جنيه
سعر طن حديد الكومى19,000 جنيها19,000 جنيها
سعر طن حديد المعادى19,000 جنيها19,000 جنيه
سعر طن حديد العشري19,300 جنيه19,300 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل19,400 جنيه19,400 جنيه

 

«الليمون» بـ15 جنيها.. استقرار أسعار الخضروات اليوم الخميس

«الرمان» بـ10 جنيهات.. أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الخميس

 

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك بالطن

  • أسمنت المسلح: من  1,630 جنيه إلى 1,640 جنيه
  • أسمنت النصر: من  1,585 جنيه  إلى 1,590 جنيه
  • أسمنت وادي النيل: من  1,600 جنيه إلى 1,600 جنيه
  • أسمنت المخصوص: من 1,590 جنيه إلى  1,590 جنيه
  • أسمنت العسكري: من 1,540 جنيه إلى 1,540 جنيه
  • أسمنت سيناء: من  1,550 جنيه  إلى 1,550 جنيه
  • أسمنت حلوان: من 1,620 جنيه إلى  1,620 جنيه
  • أسمنت السويدي: من   1,760 جنيه  إلى 1,760 جنيه
  • أسمنت المسلة: من 1,550 جنيه إلى  1,550 جنيه
  • العسكري بني سويف: من 1,530 جنيه إلى  1,530 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة: من 1,635 جنيه  إلى 1,640 جنيه
  • أسمنت الممتاز: من 1,620 جنيه إلى  1,630 جنيه
  • أسمنت السويس:  من 1,650 جنيه إلى  1,650 جنيه
  • أسمنت تايتان: من 1,600 جنيه إلى  1,610 جنيه
  • أسمنت سيناء: من  1,560 جنيه  إلى 1,570 جنيه
  • أسمنت أسيوط: من  1,600 جنيه  إلى 1,600 جنيه
  • أسمنت المهندس: من 1,630 جنيه  إلى 1,630 جنيه
  • أسمنت النهضة: من  1,520 جنيه إلى  1,520 جنيه
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«البلطي» بـ40 جنيها.. أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الخميس

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«الضاني» بـ180 جنيها.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الخميس

 

الحديد الاسمنت الدولار مواد البناء حديد عز

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وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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