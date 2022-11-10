أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022
استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع سعري واضح مطلع الشهر الجاري متأثرة بارتفاع سعر الدولار،الذي تأثرت بيه أيضًا أسعار جميع مواد البناء ومنها: الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022
سعر الحديد اليوم
سجل سعر الحديد مع مطلع نوفمبر الجاري ارتفاع كبير في سعره بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار العملات وخاصة الدولار.
وسجل معها سعر الحديد أسعار جديدة تراوحت بين 19.550 و19.650 جنيه للبيع من أرض المصنع، وجاء سعر الحديد اليوم الخميس كالتالي:
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|سعر حديد عز الدخيلة
|19650 جنيه
|19650 جنيه
|سعر حديد المصريين
|19550 جنيه
|19550 جنيه
|سعر حديد بشاي
|19600 جنيه
|19600 جنيه
|سعر حديد العتال
|19550 جنيه
|19550 جنيه
|سعر حديد عطية
|19000 جنيه
|19000 جنيه
|سعر حديد سرحان
|19000 جنيه
|19000 جنيه
|سعر حديد المراكبي
|19550 جنيه
|19550 جنيه
|سعر حديد الكومي
|19000 جنيه
|19000 جنيه
|سعر حديد المعادي
|19000 جنيه
|19000 جنيه
|سعر حديد العشري
|19300 جنيه
|19300 جنيه
|سعر حديد مصر ستيل
|19400 جنيه
|19400 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- سعر أسمنت المسلح من 1615 جنيه إلى 1620 جنيه
- سعر أسمنت النصر من1610 جنيه إلى 1610 جنيه
- سعر أسمنت الممتاز من 1635 جنيه إلى 1635 جنيه
- سعر أسمنت الصعيد من 750 جنيه إلى750 جنيه
- سعر أسمنت وادي النيل (المصري) من1600 جنيه إلى 1600 جنيه
- سعر أسمنت المخصوص من 1590 جنيه إلى1590 جنيه
- سعر أسمنت حلوان من 1620 جنيه إلى1620 جنيه
- سعر أسمنت السويدي من1720 جنيه إلى 1720 جنيه
- سعر أسمنت قنا (المسلة) من 1550 جنيه إلى 1560 جنيه
- سعر أسمنت الاسكندرية (الماكس) من1640 جنيه إلى1640 جنيه
- سعر أسمنت العامرية عادة من 1630 جنيه إلى 1630 جنيه
- سعر أسمنت البرج من 1630 جنيه إلى1630 جنيه
- سعر أسمنت تايتان من 1600 جنيه إلى 1610 جنيه
- سعر الاسمنت الأبيض العادة من 2600 جنيه إلى2600 جنيه
- سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى2550 جنيه
- سعر أسمنت سوبر رويال من2500 جنيه إلى 2500 جنيه
- سعر أسمنت رويال العادة من2500 جنيه إلى 2550 جنيه
- سعر أسمنت الواحة الأبيض من2500 جنيه إلى2550 جنيه.