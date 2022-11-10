أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع سعري واضح مطلع الشهر الجاري متأثرة بارتفاع سعر الدولار،الذي تأثرت بيه أيضًا أسعار جميع مواد البناء ومنها: الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022

سعر الحديد اليوم

سجل سعر الحديد مع مطلع نوفمبر الجاري ارتفاع كبير في سعره بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار العملات وخاصة الدولار.

وسجل معها سعر الحديد أسعار جديدة تراوحت بين 19.550 و19.650 جنيه للبيع من أرض المصنع، وجاء سعر الحديد اليوم الخميس كالتالي:

المنتج أقل سعر أعلى سعر سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه 19650 جنيه سعر حديد المصريين 19550 جنيه 19550 جنيه سعر حديد بشاي 19600 جنيه 19600 جنيه سعر حديد العتال 19550 جنيه 19550 جنيه سعر حديد عطية 19000 جنيه 19000 جنيه سعر حديد سرحان 19000 جنيه 19000 جنيه سعر حديد المراكبي 19550 جنيه 19550 جنيه سعر حديد الكومي 19000 جنيه 19000 جنيه سعر حديد المعادي 19000 جنيه 19000 جنيه سعر حديد العشري 19300 جنيه 19300 جنيه سعر حديد مصر ستيل 19400 جنيه 19400 جنيه

سعر الأسمنت اليوم