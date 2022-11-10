الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاع سعري واضح مطلع الشهر الجاري متأثرة بارتفاع سعر الدولار،الذي تأثرت بيه أيضًا أسعار جميع مواد البناء ومنها: الأسمنت، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم 10-11-2022 

 

سعر الحديد اليوم 

سجل سعر الحديد مع مطلع نوفمبر الجاري ارتفاع كبير في سعره بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار العملات وخاصة الدولار.

 

وسجل معها سعر الحديد أسعار جديدة تراوحت بين 19.550 و19.650 جنيه للبيع من أرض المصنع، وجاء سعر الحديد اليوم الخميس كالتالي: 

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المنتج  أقل سعرأعلى سعر
سعر حديد عز الدخيلة19650 جنيه 19650 جنيه
سعر حديد المصريين19550 جنيه  19550 جنيه
سعر حديد بشاي19600 جنيه  19600 جنيه
سعر حديد العتال19550 جنيه 19550 جنيه
سعر حديد عطية19000 جنيه  19000 جنيه
سعر حديد سرحان19000 جنيه 19000 جنيه
سعر حديد المراكبي19550 جنيه 19550 جنيه
سعر حديد الكومي19000 جنيه 19000 جنيه
سعر حديد المعادي19000 جنيه 19000 جنيه
سعر حديد العشري19300 جنيه 19300 جنيه
سعر حديد مصر ستيل19400 جنيه 19400 جنيه

 

 

سعر الأسمنت اليوم 

 

  • سعر أسمنت المسلح من 1615 جنيه إلى 1620 جنيه
  • سعر أسمنت النصر من1610 جنيه  إلى 1610 جنيه
  • سعر أسمنت الممتاز   من 1635 جنيه إلى 1635 جنيه
  • سعر أسمنت الصعيد  من 750 جنيه إلى750  جنيه
  • سعر أسمنت وادي النيل (المصري) من1600  جنيه إلى 1600 جنيه
  • سعر أسمنت المخصوص من 1590 جنيه إلى1590 جنيه
  • سعر أسمنت حلوان من 1620 جنيه إلى1620  جنيه
  • سعر أسمنت السويدي من1720 جنيه إلى 1720 جنيه
  • سعر أسمنت قنا (المسلة) من 1550 جنيه   إلى 1560 جنيه
  • سعر أسمنت الاسكندرية (الماكس) من1640 جنيه إلى1640 جنيه
  • سعر أسمنت العامرية عادة    من 1630 جنيه إلى  1630 جنيه
  • سعر أسمنت البرج من 1630 جنيه إلى1630 جنيه
  • سعر أسمنت تايتان    من 1600 جنيه إلى 1610 جنيه
  • سعر الاسمنت الأبيض العادة   من 2600  جنيه إلى2600 جنيه
  • سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى2550 جنيه
  • سعر أسمنت سوبر رويال من2500 جنيه   إلى 2500 جنيه
  • سعر أسمنت رويال العادة من2500 جنيه   إلى 2550 جنيه
  • سعر أسمنت الواحة الأبيض من2500 جنيه إلى2550 جنيه.
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