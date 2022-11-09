الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تسمم عامل تناول سم فئران بالخطأ في سوهاج

جريدة الدستور
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أُصيب عاملًا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة فسفورية عبارة عن سم فئران عن طريق الخطأ بمنزله دائرة قسم أول سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد إصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله مادة سامة بطريق لخطأ بدائرة القسم.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث المركز والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بوصول المدعو (م ص ا م) - 21 سنة - عامل ويقيم دائرة القسم مصابًا "حالة إعياء" إدعاء تناول مادة فسفورية".

وبسؤال شقيقه «علاء. ص»، 33 سنة، سائق، قيام شقيقه المذكور بوضع سم فئران على وجبة طعام وتناولها بطريق الخطأ مما أدى لإصابته وأضاف بأنه يعانى من التهاب كبدى وبائى وكهرباء زائدة بالمخ.

ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتى تولت التحقيق.

وجبة طعام مادة فسفورية

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وائل لطفي

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