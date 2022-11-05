حولت مسكنها بؤرة لترويج المخدرات.. حبس أشهر تاجرة حشيش فى الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليها بادارة واحراز وكرًا لتجارة مخدر الحشيش فى الاسكندرية بالمخالفة للقانون.

كانت النيابة تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية؛ حال تواجدها بالمنطقة سكنها، وبحوزتها 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12،5 كيلو جرام وطبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصلية الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 875 ألف جنيه.