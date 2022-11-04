الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة الحصول على إطلالة مشابه لكيت ميدلتون في سكاربورو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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زار أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت ميدلتون، المدينة الساحلية سكاربورو لإطلاق صندوق جديد لمبادرات الصحة العقلية.

 

وإليك نصائح للحصول على إطلالة مشابهة لإطلالة كيت ميدلتون:

  • ارتدي معطفًا من الصوف مع فستان محبوك وحذاء براءات الاختراع ليتناسب تمامًا كما فعلت كيت تمامًا
  • إذا كنت ترغب في اختيار شيء غير رسمي إلى حد ما، فستعمل هذه النظرة أيضًا مع سراويل الجمل المصممة خصيصًا وحياكة الجمل الكثيفة - نظرًا لأن درجات الحرارة ليست منخفضة كما ينبغي، فقد تفضل أن تفقد طبقة.
  • أضف بعض الملحقات. اختارت كيت أقراط على شكل طوق وحزام أسمر وحقيبة صغيرة من الجمل - مما يزيد من أناقة مظهرها. اعتمادًا على المظهر العام الذي تبحث عنه، يمكنك حقًا ارتدائه أو خفضه بهذه اللمسات البسيطة.
  • يمكن للمجوهرات الذهبية على وجه الخصوص أن تكمل تمامًا مظهر الجمل الأحادي اللون وكذلك إكسسوارات تان، أو يمكنك حتى إضافة قبعة صغيرة أو وشاح بلون الجمل المماثل لإكمال المظهر العام، ومرة ​​أخرى، إضافة بعض الملمس.
أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت ميدلتون الزيارة المدينة الساحلية المشاركة الملكية الأولى للبلدة كيت معطف ا أنيق ا كيت ميدلتون في سكاربورو

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وائل لطفي

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