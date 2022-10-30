القبض على سائق دهس 3 أشخاص فى المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على أحد سائقي سيارات النقل، دهس توك توك، ما أسفر عن وفاة أب ونجله وسائق التوك توك، أمام منطقة الأسمرات، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة بتصريح دفن المتوفيين في الحادث عقب ورود تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية للقبض على سائق السيارة النقل الأخرى الهارب.

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما ورد إخطار لقسم شرطة المقطم، من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الأسمرات بالمقطم، نتيجة سباق أحد سيارات النقل، وعقب الانتقال والفحص تبين قيام سيارة نقل بدهس مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع 3 يدعي «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل (سمكرى)، ونجله «مصطفى»، و«زينهم سعد» سائق التوك توك نتيجة للتصادم.

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الضحايا إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة للمصاب، كما أمرت بالتحفظ على قائد السيارة النقل، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، للوقوف على كواليس لحظة التصادم والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم في محيط الحادث لحظة التصادم.

كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة المرورية، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.