حالة الطقس اليوم الخميس 27-10-2022 ودرجات الحرارة فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس بدأ الاستقرار النسبي في أحوال الطقس وتراجع فرص تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس وتفاصيل درجات الحرارة على أغلب المحافظات .

حالة الطقس اليوم

يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين ومحافظة مطروح، دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى أسيوط يكون مائل للحرارة لحار على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة لبارد نسبيًا شمالًا ومائل للبرودة للطيف جنوبًا ليلًا على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون متكاثرة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار اليوم، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة على سواحل بورسعيد ودمياط، وفرص سقوط أمطار خفيفة متفرقة على مناطق متفرقة من شمال ووسط الدلتا نشاط نسبي للرياح على شمال الصعيد.

وتقل الرؤية الأفقية مع تكون الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب خلال الطقس غدًا على شمال ووسط سيناء والدلتا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 17° 30°

القليوبية 16° 30°

الجيزة 17° 30°

السلوم 19° 23°

مطروح 18° 24°

العلمين 19°. 23°

واحة سيوة. 19° 24°

الاسكندرية 20° 24°

البحيرة 18° 28°

كفرالشيخ 19° 29°

دمياط 20° 24°

بورسعيد 18° 24°

العريش 20° 24°

رفح 19° 23°

الدقهلية 18° 28°

الغربية 19° 27°

الشرقية 17° 29°

المنوفية 16° 30°

الاسماعيلية. 19° 27°

القنطرة غرب. 18°. 27°

السويس. 17° 28°

فايد. 18°. 28°

نخل 17° 26°

سانت كاترين. 10 ° 23°

شرم الشيخ. 22° 29°

الطور. 20° 30°

رأس سدر 22°. 27°

أبو زنيمة 21°. 28°

أبو رديس 20°. 28°

دهب 21°. 30°

نويبع 22°. 28°

زعفرانة 20°. 26°

رأس غارب 20°. 28°

الغردقة 21° 28°

سفاجا 20°. 29°

مرسى علم 23° 29°

بورغالب 22°. 29°

القصير 23°. 29°

رأس بناس 23°. 31°

شلاتين 20° 32°

أبورماد 24°. 32°

حلايب 23° 33°

رأس حدربة 23°. 33°

الواحات البحرية 18°. 27°

الفرافرة 19°. 29°

الدخلة 20°. 29°

الخارجة 20°. 31°

الفيوم 18° 29°

بني سويف 19° 30°

المنيا 19° 30°

أسيوط 20° 32°

سوهاج 20° 32°

قنا 21° 34°

الأقصر 20° 35°

إدفو. 21°. 35°

أسوان 20° 35°

الوادى الجديد 18° 33°