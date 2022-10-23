جهود «الداخلية» خلال أسبوع فى مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على اليوتيوب فيديو لجهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات.

وداهمت قوات العمليات الخاصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الشرقية - دمياط - الدقهلية - الإسماعيلية".

وتكللت الجهود في ضبط 111 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالإضافة إلى ضبط هاربين من تنفيذ أحكام.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية خلال أسبوع عن ضبط 754 عنصرا بنطاق مديريات أمن (الجيزة أسيوط – الغربية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – دمياط – الشرقية – القليوبية – قنا – جنوب سيناء – الأقصر – البحر الأحمر – الإسكندرية – بورسعيد – المنيا – سوهاج – الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف)، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ويذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات.

كما تم ضبط 862 قطعة سلاح نارى أبرزها (67 بندقية آلية –رشاش– 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدسا – 630 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة) و(3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (11 فردا محليا – 11 مسدسا – 15 مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) و(1660) قطعة سلاح أبيض.

التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

كما ضبط (9) تشكيلات عصابية ضموا (33) متهما اعترفوا بارتكاب (17) حادث سرقة متنوع، وضبط (51) قضية أحداث و(2940) قضية مرافق عامة وإعادة (38) سيارات مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى كشف غموض (87) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (119) متهما وتنفيذ (474590) حكما قضائيا.