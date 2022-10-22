السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأمريكية تبقى على الرسوم التجارية على الصلب الروسى

الصلب الروسى
الصلب الروسى
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استعرضت اللجنة الفيدرالية الأمريكية للتجارة الدولية الرسوم التجارية التي تم فرضها على بعض أنواع منتجات الصلب من روسيا، وعدد من الدول الأخرى، وقررت الإبقاء عليها، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وجاء في بيان للجنة صدر أمس الجمعة، أنه تم الإبقاء على الرسوم على الصلب من أستراليا وبريطانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان.

وقالت اللجنة إن رفع قيود محاربة الإغراق في قطاع الصلب "سيؤدي على الأرجح إلى أضرار" بالصناعة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة رفع الرسوم عن الصلب من البرازيل، حيث اعتبرت أن توريداته لن تلحق أضرارا بالاقتصاد الأمريكي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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