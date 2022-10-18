آخر موعد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 والأوراق المطلوبة

أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي وشراء كراسة سكن لكل المصريين 3 عبر مكاتب البريد المصرية الموزعة على محافظات جمهورية مصر العربية .

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين منذ 25 سبتمبر 2022، وحتى 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الإعاقة فقط، ومن الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم يقوم المتقدم بسداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https://www.shmff.gov.eg، ورفع الاوراق المطلوبة

يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) في ملف واحد، وحذر صندوق الإسكان الاجتماعي، من تقديم أي معلومات غير صحيحة بهدف التحايل للحصول على وحدة سكنية، حيث يتم الاستعلام على كل البيانات المقدمة قبل تخصيص الوحدة.

1 -صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

2- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

3- كما يتم تقديم قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

6- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال ، يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

7- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي، يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

8– بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

9– بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

10– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.