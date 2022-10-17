الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عملية روسية سورية فى درعا.. ومقتل 20 مقاتلا من «داعش»

الجيش السوري
الجيش السوري
ads

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متطرفًا في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

وحسبما نقلت "تاس" عن الجنرال أوليج إيجوروف، فإن العملية وقعت في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال إيجوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وقالت "تاس"، إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديًا سوريًا بالقرب من دمشق.

ووفقما قال إيجوروف، فإن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم "داعش" في درعا ومحافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة الأخير، أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور.

جدير بالذكر، أن القوات الروسية تتواجد في سوريا منذ عام 2015.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

عمرو أديب: شيرين عبدالوهاب قد تنتحر فى أى لحظة

مسؤولو تيجراى يعلنون استعدادهم للالتزام بوقف الأعمال العدائية

ليبيا تبحث مع صربيا إعادة فتح سفارتها فى طرابلس

بيلاروسيا تستعد للحرب وتُسلح الدفاع المدنى وتجهز الملاجئ

زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج 55 مليار دولار لإصلاح المدارس والإسكان والبنية التحتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه