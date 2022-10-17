عملية روسية سورية فى درعا.. ومقتل 20 مقاتلا من «داعش»

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متطرفًا في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

وحسبما نقلت "تاس" عن الجنرال أوليج إيجوروف، فإن العملية وقعت في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال إيجوروف في إفادة صحفية إن "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وقالت "تاس"، إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديًا سوريًا بالقرب من دمشق.

ووفقما قال إيجوروف، فإن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم "داعش" في درعا ومحافظة الرقة.

وكان هجوم الحافلة الأخير، أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور.

جدير بالذكر، أن القوات الروسية تتواجد في سوريا منذ عام 2015.