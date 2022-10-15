السبت 15 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم: نظام تقييم صفوف النقل للعام الدراسى الحالى يعتمد على 3 اختبارات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة.

 

 وكشفت الوزارة عن أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.

 

وبشأن نظام التقييم، أوضحت الوزارة أنه سيكون هناك ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

 

واختبار نهاية الفصل الدراسي، يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

 

وأوضحت أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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