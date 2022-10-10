الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب على يد عاطل طعنًا بالسكين فى كفرالشيخ

طعن
طعن
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لقي شاب بإحدى قرى مدينة سيدي غازي في محافظة كفرالشيخ مصرعه طعنا بسكين علي يد عاطل، لخلافات قديمة، حيث انتظره على مقهى بالقرية، وأثناء مشاهدته له، انقض عليه وطعنه عدة طعنات نافذة، ولقي مصرعه متأثرا بتلك الطعنات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة سيدي غازي، بمصرع " خ.ع.ا"، 25 سنة عامل عادي من قرية المنشية الشرقيه بسيدي غازي، علي يد " ا.ع.ا"،29 سنة عاطل من ذات القرية، وذلك طعنا بسكين، وانتقل على الفور لمكان الحادث المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، وتبين وفاة المجني عليه، وجرى نقل جثمانه  لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت تشريح الجثة والتحريات اللازمة.

وكشفت التحريات المبدئية أن المتهم كان خطيبا لابنة عم المجني عليه، إلا أنه لم يحدث وفاق بينهما وتم فسخ الخطبة، وخطبت وعقد قرانها على آخر، الأمر الذي أثار غضب المتهم، ولوجود خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه ،انتظره على مقهي أثناء عودته لمنزله في وقت متأخر من الليل، وما إن شاهده حتى انقض عليه بسكين كان يحتفظ به بين طيات ملابسه وطعنه عدة طعنات نافذة ولم يتركه إلا جثة هامدة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طعنا كفر الشيخ الطعنات مدينة سيدي غازي

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