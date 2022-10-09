«التعليم» تعلن ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط توزيع درجات الطلاب فى صفوف النقل من السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى بالعام الدراسى الحالى كالتالى:



ـ توزيع الدرجات فى صفوف النقل بواقع 80% في كل مادة مخصصة لاختبار نهاية الفصل الدراسى.



ـ 10% مخصصة لاختبار درجات الشهر.



ـ 5% مخصصة للمواظبة والانضباط والحضور.



ـ تخصيص 5% من درجات الطالب للسلوك.



ـ سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.



ـ الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.



ـ الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.



ـ اختبار نهاية الفصل الدراسى ويكون في نهاية الفصل الدراسى ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.



ـ يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.