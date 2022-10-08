نيويورك تايمز : بايدن أمام خيار صعب مع السعودية

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه خيارا صعبا في سياساته تجاه السعودية على خلفية قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين في واشنطن يرون هذا القرار بمثابة "طعنة في ظهر" بايدن، وخصوصا قبل أسابيع معدودة قبل الانتخابات الجزئية للكونغرس.

وأضافت الصحيفة أن "السؤال الذي يواجه بايدن كيف سيواجه هذه الخيانة؟".

وأعادت إلى الأذهان أن تعليقات بايدن يوم الخميس كانت "مرنة"، وذلك كان أمرا "مقصودا"، حيث عبر بايدن عن خيبة أمله وتحدث عن "خيارات بديلة" لم يذكرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يشعرون بالإحباط إزاء ما اعتبروه "الإذعان الزائد" من قبل الرئيس تجاه السعوديين، ويعبرون عن استعدادهم لاتخاذ موقف متشدد.

وقال النائب توم مالينوفسكي إن "على بايدن أن يبدأ بسحب كل شيء"، في إشارة إلى التواجد العسكري الأمريكي في السعودية، مضيفا أن "ذلك سيلفت انتباههم... عمل مقابل عمل... هل يعتقدون بالفعل أنه بإمكانهم مبادلة شريكهم الأمني الأمريكي بالشريك الأمني الروسي أو الصيني؟ إنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".

بدوره، صرح السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بأن "ما قامت به السعودية لمساعدة بوتين في مواصلة حربه البشعة والوحشية ضد أوكرانيا، سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة".

وأضاف: "ندرس جميع الأدوات التشريعية للتعامل مع هذه الخطوة الوقحة والمثيرة للامتعاض بأفضل طريقة".

من جهة أخرى، تشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تتخذ موقفا أكثر حذرا، حيث تأمل بأن التقليص الحقيقي للإنتاج سيبلغ نصف الحجم المتفق عليه، إذ أن بعض المنتجين لا يحققون أهدافهم.

وأوضحت أنه بدلا من معاقبة السعودية، يركز مساعدو بايدن اهتمامهم على التصدي لخطوتها من خلال الإفراج عن المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي والبحث عن التقارب المحتمل مع فنزويلا.

وكتبت الصحيفة أن الإدارة تدرس على ما يبدو الخطوات للضغط على شركات الطاقة الأمريكية من أجل خفض أسعار التجزئة مع احتمال الحد من تصديرالمشتقات النفطية.

وقال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديز بهذا الصدد: "نحن لن نعلن عن أي خطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك إجراءات لا نزال ندرسها".

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن قرار "أوبك+" يأتي في أسوأ لحظة بالنسبة لبايدن من الناحية السياسية، علما بأنهم يراهن على خفض أسعار الوقود في الحملة الانتخابية.