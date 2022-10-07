الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالشرقية

مخدرات
مخدرات
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام والمركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من قرية العدوة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدف رجال الشرطة وجرى ضبط أحد العناصر شديدة الخطورة وزوجته وعثر بمسكنهما بدائرة المركز على كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلوجراما، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيروين، طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 70 كيلوجراما، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,400,000 جنيه تقريبا.

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وائل لطفي

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