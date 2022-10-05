المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لـ داعش

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم داعش في مليلة والناظور بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسبانية.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، استهدفت "خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية" تابعة لـ"داعش" وأسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة 9 آخرين من الخلية ذاتها بمدينة مليلية.

وأضاف البيان أنه تمت مصادرة هواتف محمولة وشرائح هواتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية.

وأفادت التحقيقات بأن "أمير" الخلية كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور.