الأربعاء 05 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يعلن تفكيك خلية تابعة لـ داعش

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
ads

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم داعش في مليلة والناظور بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإسبانية.

 

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع الشرطة الإسبانية،  الثلاثاء، استهدفت "خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور ومليلية" تابعة لـ"داعش" وأسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة 9 آخرين من الخلية ذاتها بمدينة مليلية.

 

وأضاف البيان أنه تمت مصادرة هواتف محمولة وشرائح هواتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية.

 

وأفادت التحقيقات بأن "أمير" الخلية كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-10-2022

أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ ردا على كوريا الشمالية

محافظ البنك المركزى الأوكرانى يستقيل فجأة

إدارة بايدن المذعورة تضغط على دول الخليج لتفادى ما تصفه بـ الكارثة

الاتحاد الأوروبى يوافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

الخارجية البريطانية: استخدام أى دولة للسلاح النووى سيعقبه رد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبررحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟