الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصروفات المدارس الحكومية 2022 وكيفية سدادها

المدارس
المدارس
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يبدأ أولياء الأمور في تسديد مصروفات المدارس الحكومية 2022  التي بدأت الدراسة فيها يوم الأحد الماضي، بعد قرار وزير التربية والتعليم رضا حجازي بتأجيل الدراسة لتكون في الأول من أكتوبر، بدلًا من 23 سبتمبر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت مصروفات المدارس الحكومية 2022 وطرق سدادها، تسهيلًا على أولياء الأمور، وزادت عمليات البحث عنها من قبل أولياء الامور حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا في جوجل. 

مصروفات المدارس الحكومية 2022

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد حدد قيمة مصروفات المدارس الحكومية 2022 قبل بداية العام الدراسي الجديد،  لتكون 305 جنيهات قيمة المصروفات للصف الأول الابتدائي وحتى الصف الخامس وتقل إلى 205 جنيهات للصف السادس الابتدائي .

أما المرحلة الأعدادية فحددت قيمة مصروفات المدارس الحكومية حتى الثالث الإعدادي عند 205 جنيه .

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وتختلف مصروفات المرحلة الثانوية حسب الصف الدراسي، فتم تحديدها عند 520 جنيها مصروفات الصف الأول الثانوي، 505 جنيهات قيمة مصروفات الثاني والثالث الثانوي.

كما تم تحديد مصروفات مدارس التعليم الفني لتكون 220 جنيها مصروفات الأول الثانوي الفني، و205 جنيهات مصروفات الثاني والثالث الثانوي الفني.

منافذ تسديد مصاريف المدارس الحكومية 

حددت وزارة التربية والتعليم منافذ تسديد مصاريف المدارس الحكومية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، وذلك بالرقم القومي للطالب،على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كما يمكن تسديد مصاريف المدارس الحكومية  من خلال خدمات فوري ، من خلال كود رقم 666، أو  كود 66609 لدفع مصاريف المدارس الحكومية عن طريق التقسيط، حيث يتم السداد على 3 أقساط، على أن يكون القسط الأول في أكتوبر 2022، ويكون القسط الثاني في يناير 2023، والثالث في مارس 2023.

واستثنت وزارة التربية والتعليم بعض الفئات من دفع مصاريف المدارس الحكومية وهي  تخفيض 50% لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، ويتم إعفاء التلاميذ والطلاب الأيتام من الأب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الآباء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر التي ليس لديها دخل ثابت، ويلزم لذلك بحث اجتماعي، و أبناء الأم المطلقة، أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير، و أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثا، وتلاميذ وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وشمال سيناء، طلاب مدارس الفصل الواحد.

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طلاب مدارس التربية الخاصة، المدارس الصديقة للفتيات،  مدارس التعليم المجتمعي، المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

مصروفات المدارس الحكومية مصروفات المدارس وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تسديد مصاريف المدارس

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وائل لطفي

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