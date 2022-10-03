الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كم غرامة الغياب من المدرسة 2022؟.. وموعد إجازة نصف العام 2023

اجازة
اجازة
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يبحث أولياء الأمور عن غرامة الغياب من المدرسة 2022، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن غرامة الغياب من المدرسة قبل بداية العام الدراسي بعدة أسابيع، ومع زيادة عمليات البحث عن غرامة الغياب من المدرسة 2022 أصبحت من أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، ويعرض الدستور في التقرير التالي غرامة الغياب من المدرسة 2022 وموعد إجازة نصف العام 2023.

غرامة الغياب من المدرسة 2022 

في سبتمبر الماضي قبل دخول الدراسة حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرامة الغياب من المدرسة 2022 ، ففي بيان لها أكدت وزارة التربية والتعليم غرامة الغياب من المدرسة 2022  بنحو 10 جنيهات ، إذا كان الغياب بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة،  وتكرر غرامة الغياب من المدرسة 2022 باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10أيام.

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موعد إجازة نصف العام 2023

يبحث أولياء الأمور أيضًا عن موعد إجازة نصف العام 2023  وأصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل رغم بداية العام الدراسي هذا الأسبوع .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت موعد إجازة نصف العام 2023 ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وبدأ العام الدراسى الجديد يوم الأحد 2 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 فتصل مدة العام الدراسى الجديد لقرابة 35 أسبوعا دراسىا،  ويبدأ  الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023، وتبدأ  الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 وعدد أيام الدراسة الفعلية

وتبلغ مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، ومدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، وأيام الدراسة الفعلية 194 يوما، بما يعادل 35 أسبوعا، وتعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

وتبدأ موعد إجازة نصف العام 2023 المحددة بأسبوعين من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 

غرامة الغياب من المدرسة موعد أجازة نصف العام موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٣ غرامة الغياب من المدرسة 2022 وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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