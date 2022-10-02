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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 2023

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي
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يبحث أولياء الأمور عن توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي  2023، مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم الأحد بالمدارس الحكومية والرسمية، وازدادت عمليات البحث عن توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي مع قرارات وزير التربية والتعليم رضا حجازي بتعديل منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 2023.

وتعرض الدستور توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 2023.

توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 2023

أعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  توزيع الدرجات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس أيضًا ، حيث أوضح أن المهام الأدائية «بـ35 درجة لكل مادة» منها اللغة العربية  توزع 5 درجات للتخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل،  25 درجة المنتج النهائي.

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  • المحور الأول: أكتشف ذاتي – الموضوع الأول: وطني
  • منهج اللغة العربي: نص الاستماع حوار مع الدكتور مجدي يعقوب – شعر اسلمي يا مصر – قراءة: نص معلوماتي موطني.
  • المفردات: الندا – ذي – تستكيني – أرجو – الدهر – أتقيها – فؤادي – حين – موقع استراتيجي – المهاجرة – المسارات – الشاهقة – الأخص.
  • النحو: ئ الاسم والفعل والحرف – والجملة الاسمية والفعلية – العلامات التي تسبق الاسم والمفرد والجمع والمذكر والمؤنث.
  • الخط: الصفحات من 10 – 15.
  • الإملاء: يستخدم علامات الترقيم: «علامة الاستفهام – النقطة – علامة التعجب – النقطتان الرأسيتان – الفاصلة».
  • الكتابة السردية: وصف حدث.
  • المحور الأول: أكتشف ذاتي – الموضوع الثاني: فكري وابتكاراتي
  • النصوص: نص الاستماع خبر عن المعلم المصري القديم – قراءة قصة قصيرة مريم ومريم – قراءة نص معلوماتي كرة السرعة.
  • المفردات: التفوا – إلمام – الأغلبية – التقييم – يدث – ابتكار – المعاصر – عقدة – متينة – تتأرجح – متدلية – التلف – براءة اختراع – لافت – المحافل.
  • النحو: المثنى – أسماء الإشارة – جمع المذكر السالم – جمع المؤنث السالم – جمع التكسير.
  • الخط: الصفحات من 16 إلى 21.
  • الإملاء: يستخدم علامات الترقيم «علامة الاستفهام – النقطة – علامة التعجب – النقطتان الرأسيتان – الفاصلة».
  • الكتابة السردية: كتابة نص وصفي.

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي 

أعلن رضا حجازي منذ عدة أيام عن تفاصيل الدراسة للصف الرابع الابتدائي 2023 وطريقة تقييم الطلاب، حيث يعقد 3  اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، وجاءت كالتالي : 

الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، وتقويم نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

 الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية.

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ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر.

الاختبار الثالث والنهائي يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعليم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

الرابع الأبتدائي منهج اللغة العربية توزيع منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي 2023 رضا حجازي وزير التربية والتعليم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

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