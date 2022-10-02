مصدر أمنى: وثائق الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا «القيد العائلى»

صرح مصدر أمني أن كافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدا "القيد العائلي" ليس لها مدة صلاحية وأنها سارية ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث.

وأوضحت الداخلية ردًا على شكوى البعض من أن هناك جهات مثل المدارس ترفض تسلم شهادات الميلاد القديمة، بأن الإصدارات غير المدون عليها تاريخ انتهاء ليس لها مدة صلاحية.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – الأقصر - المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (10121) بطاقة رقم قومي و(27940) مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 1/10/2022.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل (406) بطاقات رقم قومي و(481) مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (15) حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ(351) مواطنا.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة (المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (شبين الكوم – شنوان - الشهداء)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد (219) بطاقة رقم قومي.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد (162) مواطنا.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.