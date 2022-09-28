حبس لصوص شرعوا في سرقة غرفة كهرباء بعابدين

قررت نيابة عابدين، حبس مقاول وتاجر وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة كمية من الخردة من إحدى الشركات فى وسط البلد.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة على أحد البنوك، بقيام 3 أشخاص بفتح غرفة الكهرباء الكائنة بجانب البنك، ولدى محاولة الخدمة الأمنية المعينة ضبطهم فروا هاربين. بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن إحداهما مقيدة باسم مقاول مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته قرر بأنه نظراً لعمله لدى شركة للمقاولات المتعاقدة مع إحدى شركات الكهرباء لإحلال وتجديد غرف الكهرباء بناءاً على تصريح من الشركة، وعلمه بتواجد كمية من الخردة داخل 3 مواقع كائنة بالقاهرة.

اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، وبيعها لأحد تجار الخردة، وفى سبيل ذلك تعرف على (تاجر خردة، مقيم بمحافظة المنيا) واتفق معه على مساعدته فى سرقة الخردة من داخل الموقع المشار إليه مقابل تحصله على نسبة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالإستعانة بـ3 أشخاص آخرين لتنفيذ مخططه، وقاموا بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارة، وأثناء إرتكابهم الواقعة عثر أحدهم على غرفة كابلات تليفونات قديمة تحت الأرض "غير مُستخدمة" فقام بإخطار باقى المتهمين، واتفقوا على تمكين أحدهم من الإستيلاء على الكابلات، وعقب ذلك حضر أحد المتهمين للغرفة وبصحبته (شخصين) مستقلين إحدى السيارات وقاموا بالنزول للغرفة.

وانصرف باقى المتهمين على أن يعودوا صباح اليوم التالى عقب انتهاء المتهمان من تقطيع الكابلات، وعند حضور المتهمين مستقلين السيارتان المشار إليهما لمحل الواقعة وانتظارهم بجانب الغرفة حتى يتمكن المتهمان من الخروج، تم مشاهدتهما من قبل الخدمات الأمنية ولاذوا بالفرار.

كما عثر بداخل الغرفة على المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط 180 كيلو جرام نحاس من أسلاك الكابلات بأحد المخازن الكائنة بمحافظة القاهرة.