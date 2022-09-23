الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص عينات من البن المضبوط بحوزة تاجر البساتين لبيان صلاحيته

البن
البن
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قررت نيابة البساتين، حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الغش التجارى بعد حيازة كميات كبيرة من عبوات البن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية كما شكلت النيابة لجنة مختصه لفحص كميات البن لبيان سلامتها ومده صلاحيتها.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (المدير المسئول عن مخزن بُن - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من عبوات البن مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية، بقصد طرحه بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (2219 عبوة بن "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية").

 

وبمواجهته اعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

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