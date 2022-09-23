الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على هاربين اثنين من أحكام قضائية بالسلام والنزهة

قبض
قبض
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واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية، ومطلوب التنفيذ عليه فى (80) حكم حبس فى قضايا (تبديد، تيار كهربائى) بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (122 سنة و4  شهور)، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام.

كما تم ضبط مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم حبس قى قضايا "مبانى" بإجمالى عقوبات بالحبس 10 سنوات وغرامات مالية بلغت (9,730,000 مليون جنيه).

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

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