الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الصباح اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح
ads

مع اقتراب شروق شمس يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، يبحث الكثير عن أدعية الصباح، التي وردت عن النبي- صلى الله عليه وسلّم، حيث يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهي تقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابا بإذن الله.

ومن أفضل الأدعية الصباحية جاءت على النحو التالى:

دعاء الصباح 

اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشّكر.

أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير، ربّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شرّ ما في هذا اليوم وشرّ ما بعده، ربّ أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، ربّ أعوذبك من عذاب في النّار وعذاب في القبر.

اللّهمّ إنّي أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك.

أصبحنا وأصبح الملك لله ربّ العالمين، اللّهمّ إنّي أسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، ونوره وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شرّ ما فيه وشرّ ما بعده.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-9-2022 فى مصر

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟