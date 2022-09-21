قبل اجتماع الفيدرالي| سعر صرف الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يتساءل الكثيرون عن سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء، في مصر- تحديث يومي- قبيل انعقاد اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، إذ يثير هذا الأمر ترقب وتخوف من اضطراب العملة الأجنبية عقب تحريك أسعار الفائدة المرتقب نتيجة هذا الاجتماع.

وشهد سعر صرف الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-9-2022 ارتفاعًا طفيفا ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.39 جنيه للشراء أما للبيع 19.46 جنيه.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

إذ سجل سعره بالبنك الأهلي المصري 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وفي بنك بلوم سجل سعره 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

أما بنك البركة سجل سعر 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك

و في كل من بنوك:"مصر، العربي الإفريقي، الأهلي المصري" سجل سعر الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 19.37 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك:"المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي و إيران للتنمية أعلى سعر لصرف الدولار

وكان أعلى سعر لصرف الدولار في بنكي "مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية" أعلى، وذلك بقيمة 19.44 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل سعره 19.42 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد وصل سعر صرفه إلى 19.41 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول 19.40 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعره 19.39 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

ومن المُقرر أن ينعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، في اجتماع يوصف بأنه واحد من الاجتماعات التاريخية إذ من المقرر أن يقوم “الاحتياطي الفيدرالي” برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثالثة على التوالي، إلى 3٪، أو يرفعها بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة غير مسبوقة إلى 3.25٪.

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