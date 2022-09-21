الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة

كثافات
كثافات
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات لمنع الحوادث والكوارث.

وارتفعت نسبة الكثافات المرورية أعلى منطقة المنيب على الدائري، المتجه إلى المعادي، كما تتواجد كثافات أعلى كوبري الفنجري المتجه إلى الحدائق والزاوية من مدينة نصر، ويفضل استخدام كوبري سراي القبة، كما تتواجد أحجام مرورية بشاعر صلاح سالم عند بانوراما أكتوبر للمتجه إلى مطار القاهرة ويفضل استخدام محور النصر.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

بعض الكثافات ظهر أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والمتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلاً استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهر بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة ووسط المدينة، لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وظهر بعض الأحجام أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

وهناك تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين، والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضًا من الوراق إلى الطريق الزراعي، بالإضافة إلى زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

ويشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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