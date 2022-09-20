«الداخلية» تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية- بمطروح، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى الإسكندرية - مطروح.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي:

▪ ضبط (عاطل) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزته (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجرامًا - مبلغ مالى - هاتف محمول).

▪ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه.