الأربعاء 21 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط شحنات مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

ارشيفية
ارشيفية
ads

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني- الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية- بمطروح، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى الإسكندرية - مطروح.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي:

▪ ضبط (عاطل) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزته (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجرامًا - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

▪ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 للجامعات والمدارس الحكومية

متاحة الآن.. لينك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 باسم الطالب

سر نهلة الصعيدي.. «الدستور» تحقق في اتهام مستشارة شيخ الأزهر الجديدة بالانتماء لـ«حازمون»

«الباز»: عادل إمام يتعرض للاستغلال حتى الرمق الأخير.. والمرض مش عيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة خيرى شلبى

ماجد حبته

صناعة المفرقعات.. قفزة مصرية جديدة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (5)

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

د. القس صفوت البياضى

مفهوم السعادة من مواقع دولية متعددة

جلال حمام

كلنا جنود.. فى مواجهة الشائعات

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى الرئيس التركى.. ويناقشان تعزيز العلاقات السياسية

إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية

ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. ما مكاسب لبنان المتوقعة من الاتفاق؟