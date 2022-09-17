أبوبكر كامارا بديلًا لـ«رابيو» فى منتخب الديوك

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن أنه تم استدعاء أبوبكر كامارا، لاعب خط وسط نادي أستون فيلا الإنجليزي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية كبديل للمصاب أدريان رابيو.

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره النمساوي في 22 سبتمبر، ثم يتوجه إلى كوبنهاجن بعدها بثلاثة أيام لمواجهة منتخب الدنمارك.

وقال الاتحاد، إن المدير الفني لمنتخب الديوك، ديدييه ديشان، قرر استبدال رابيو كإجراء احترازي بعد تقييم إصابة لاعب يوفنتوس في ربلة الساق اليسرى.

ويواجه المنتخب الفرنسي الهبوط إلى بطولة الدرجة الثانية الأوروبية، إذ يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات، وتتصدر الدنمارك المجموعة برصيد تسع نقاط.