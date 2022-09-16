الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكي على طريق "أبو تشت - نجع حمادي الزراعي" شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "أبو تشت - نجع حمادي الزراعي" وإصابة عبد الحفيظ صادق، 35 عامًا، وماجد محمد علي، 40 عامًا، ونجله محمد ماجد محمد، 15 عامًا، ورفض مصاب رابع نقله إلى المستشفى لاستقرار حالته الصحية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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