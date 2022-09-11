الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مارس العنف والسرقة بالإكراه».. المشدد 7 سنوات لـ«بلطجي روض الفرج»

بلطجي روض الفرج
بلطجي روض الفرج
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الدائرة 4 شمال، برئاسة المستشار جمال عبدالعزيز أبوزيد، وعضوية المستشارين عبدالجواد محمد وأشرف محمد رزق، وأمانة سر حمدي درويش، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة لاتهامه بممارسة العنف والسرقة بالإكراه.

 

وكان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي أول شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "تامر. ف. م" 38 سنة.

 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1905 لسنة 2022 جنايات روض الفرج والمقيدة برقم 489 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، لاتهامه بسرقة المنقولات "هاتف محمول ومبلغ مالي" المملوكة للمجني عليه "حسام الدين. ع"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، وذلك بأن ألقى نفسه أمام سيارته مدعيًا اصطدامه به وإصابته طالبًا منه توصيله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج مستدرجًا إياه لإحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى باغته بإشهار السلاح الأبيض متمكنًا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي والمتعلقات على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى إحرازه سلاحًا أبيض.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته العنف ضد المجني عليه لسرقته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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