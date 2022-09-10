السبت 10 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 10-9-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 10-9-2022، يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 10-9-2022

 

كشف زكريا عبدالرحمن عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن أن صناعة الدواجن تواجه مجموعة من التحديات خلال الفترة الحالية والتي يجب على الدولة سرعة التدخل لحلها، خاصة بعد أزمة وباء كورونا والتي جاءت بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم وبعدها عدم توفير العملة الأجنبية.

 

وأوضح عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن هذه العوامل كان لها مردود بالسلب على صناعة الدواجن في مصر، مما أدى الى تراجع القوة الشرائية والتي نتج عنها تراجع في القوة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المزارع تم إغلاقها بسبب عدم توفير خامات الإنتاج في المزارع.

 

ونقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء - فراخ ساسو - فراخ بلدي - لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

32 جنيها

33 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

47 جنيها

48 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

22 جنيها

23 جنيها

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بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 10-9-2022 

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

65 جنيها

66 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

66 جنيها

67 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

67 جنيها

68 جنيها

 

أسعار السمان اليوم السبت 10-9-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 10-9-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ اسعار الدواجن أسعار البيض اسعار السمان اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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