بخطوات بسيطة وسهلة.. طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشعبية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك لكونها من الأطباق الرئيسية على سفرة أول يوم العيد مع الفتة والرقاق باللحمة المفرومة، وللكبدة الإسكندراني مذاق خاص بها وفي هذه السطور نوضح طريقة عملها بالخطوات والتفاصيل .

مكونات طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة فلفل ملّون مقطع شرائح.

2 فلفل أخضر حار مقطع شرائح.

ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

½ ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير طبق الكبدة الاسكندراني

وضع الكبدة والثوم والليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون ونقوم بالتقليب ونتركه على جانب مدة ساعة داخل الثلاجة.

على نار متوسطة، نسخن الزيت، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل ومن ثم يتم إضافة الفلفل الحار والملّون، لمدة 3 دقائق.

نضيف الكبدة على بعضها البعض بالتتبيلة الخاصة بها ونقلب قليلًا، ومن ثم يتم إضافة الطماطم والبقدونس حتى تنضج الكبدة.

يتم تقديمها في طبق مع الخبز ومع الطحينة.

طريقة عمل الطحينة بالمنزل

المكونات:

ماء دافئ.

ربع كوب طحينة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة عمل الطحينة مثل المحلات