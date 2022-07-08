الجمعة 08 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خلال سطور.. طريقة عمل الرقاق الطرى باللحمة المفرومة

الرقاق الطري باللحمة
الرقاق الطري باللحمة المفرومة
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هناك العديد من الأكلات التى نحرص عليها خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك الموافق هذا العام 9 يوليو 2022، ومن أبرز هذه الأكلات الفتة المصرية بالتوم والعيش المحمص والشوربة وكذلك طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة المعصجة حيث يفضله الكبار والصغار.

وهناك طرق معينة نحرص على عدم تغييرها في طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة على سفرة أول يوم العيد، وبمكونات بسيطة نوضحها خلال السطور التالية.

مكونات طريقة عمل الرقاق الطرى باللحمة المفرومة 

رقاق طري.

لحمة مفرومة.

كوب مرقة لحمة.

ورق لورا.

زبدة.

مستكة.

حبهان.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ثوم مفروم.

كوب بصل مفروم.

ملح- فلفل أسود.

سمن.

علبة قشطة.

طريقة تحضير عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة 

  1. يتم تشويح البصل في الزبدة بشكل جيد مع الملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات وقرفة ومستكة وورق لورا وحبهان وثوم.
  2. يتم إضافة اللحم المفروم ويتم تركه حتى يتغير اللون الخاص به .
  3. يمكن إضافة الجبن الموزاريلا في حالة الرغبة .
  4. يتم دهن صينية الفرن المتوسطة في الحجم بالسمن ثم يتم وضع طبقة من الرقاق دون أن تبل في المرقة.
  5. يتم بل باقي الكمية من الرقاق في المرقة ثم يرص في الصينية وبين كل ورقة سمنة ثم اللحمة المفرومة المعصجة.
  6. يتم وضع الجزء المتبقي من الرقاق على اللحمة المعصجة ثم القشطة.
  7. نقوم بتقطيع الرقاق ونسكب السمن والمرقة المتبقية والقشطة ثم يدخل الفرن على 200 درجة حرارة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

 

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طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والسجق 

 

مكونات صينية الرقاق باللحمة المفرومة والسجق:

رقاق طري.

لحمة مفرومة.

مرقة.

سمنة.

سجق شرقي.

بصل.

ورق لورا.

 حبهان.

جبنة مبشورة في حالة الرغبة.

ثوم.

كرفس.

كرات.

ملح فلفل أسود.

فلفل حار.

زعتر.

طماطم.

بهارات.

كمون.

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والسجق :

  1. نقوم بتحمير البصل مع الثوم والسمنة مع مكعب مرقة وورق اللورا والحبهان.
  2. نقوم بوضع الكرفس والكرات بعد فرمهما، ثم البهارات والكمون وملح وفلفل أسود مع السجق.
  3. نضيف اللحمة المفرومة على النار ونقوم بالتقليب.
  4. نهرس الطماطم بعد السلق والتقشير ثم نضيف اللحمة والسجق.
  5. نبلل الرقاق في السمنة والمرقة ثم نضع الرقاق في صينية الفورمة ثم اضيفي الحشو.
  6. نضع الطبقات المتبقية ومن ثم يتم تقطيع الرقاق ثم يسقى بالسمنة الذائبة ويتم وضع الجبنة على الوجه ونقوم بإدخاله الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة.
خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك سفرة أول يوم العيد مكونات الرقاق الطري باللحمة المفرومة الرقاق الطري باللحمة المفرومة لحمة مفرومة عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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