الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل داخل مسجد

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسين عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة السر محمد الغلبان، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل داخل مسجد.

كان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي  شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "جابر. م.ا" 71 سنة متطوع بخدمة مسجد.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11630 لسنة 2020 جنايات الساحل والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، وذلك لإدانته بهتك عرض المجني عليه طفل "سيف.ا.م" بغير قوة أو تهديد بأن استدرجه إلى دورة مياه المسجد مستغلا براءته وحسر عنه ملابسه ولامس أجزاء من جسده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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