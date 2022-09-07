الأربعاء 07 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن 3 سنوات لطالب بتهمة إحراز ذخائر نارية فى القاهرة

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسين عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز ذخائر نارية.

وكان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "شريف.ا.م" 22 سنة طالب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8432 لسنة 2022 جنايات الساحل والمقيدة برقم 597 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، وذلك لاتهامه بإحراز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وأحرز تلك الذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقود جهود مواجهة تغير المناخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

"ملاحق" بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

الحسين عبدالرازق

قبلة على قدم أمى.. أنا لست مدينا لأمى بدفع أجر إرضاعى!

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع