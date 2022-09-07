السجن 3 سنوات لطالب بتهمة إحراز ذخائر نارية فى القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسين عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز ذخائر نارية.

وكان المستشار بكر أحمد بكر- المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "شريف.ا.م" 22 سنة طالب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8432 لسنة 2022 جنايات الساحل والمقيدة برقم 597 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، وذلك لاتهامه بإحراز ذخائر "3 طلقات"، مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وأحرز تلك الذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.