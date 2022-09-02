ضبط 18 تاجر مخدرات بحلوان والنيابة تحبسهم 4 أيام

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، في ضبط 18 تاجر مخدرات، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، و5 أسلحة نارية، خلال حملة أمنية شنتها وحدة مباحث القسم خلال 24 ساعة بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم.

وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات مع المتهمين، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.

ونجحت وحدة مباحث حلوان في القبض على مجموعة من تجار المخدرات شهرتهم بالمنطقة «اللو» و«جعلوص» و«الزغبي» و«توحه الفارسي» و«الحلواني» و«الزوك» و«هاني عكاز» و«درديري» و«منصف درويش» و«براوي» و«هاني جمل» وآخرين، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف أنوعها، 5 أسلحة نارية وطلقات، وتحرر لهم جميعًا محاضر بالمضبوطات الخاصة بهم.