الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة فى انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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شهد الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون قبل قليل حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة ملاكى مما تسبب في إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وعليه تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية العلمين الكيلو ٢٥ ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة كلا من "هيام السيد عبدالفتاح" ٣٠ سنة، ربة منزل، وتقيم بالمنوفية، وأبنائها: ملك سمير صبرى، ١٠ سنوات، منة سمير صبرى، ٤ سنوات، مودة سمير صبرى، سنتين، مرمر سمير صبرى،  ٤ سنوات، وجميعهم يقيمون بالمنوفية.

تم رفع أثار الحادث، وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

لطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية مركز وادى النطرون حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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